هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في حقل نفطي شرقي سوريا

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ونقلت سانا عن مصادر أهلية قولها "عدة قذائف صاروخية سقطت مساء اليوم داخل القاعدة العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بالريف الشرقي لدير الزور".

دمشق - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم الأحد "القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي تعرض لهجوم بالقذائف الصاروخية للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع".

وأضافت المصادر أن "القوات الأمريكية أغلقت المنطقة التي استهدفت بالهجوم ولم يعرف فيما إذا خلف إصابات أو قتلى في صفوف قوات الاحتلال وسط تحليق مكثف لطيران الاحتلال في أجواء المنطقة".

وفي 28 حزيران/يونيو الماضي تعرضت القاعدة الأمريكية ذاتها بهجوم برشقات صاروخية، وتقيم الولايات المتحدة قواعد لقواتها في مناطق عدة بالجزيرة السورية معظمها في الحقول النفطية.

وأغلقت القوات الأمريكية المنطقة حول قاعدتها بحقل العمر النفطي في ريف دير الزور بعد استهدافها بعدد من الصواريخ وسط تحليق كثيف لطيرانها الحربي.

وأفاد مصدر محلي لـ"وكالة سبوتنيك" بان " أصوات انفجارات لا تزال تسمع داخل القاعدة الأميركية بحقل العمر"، وتوقع المصدر أن "القصف تسبب بخسائر في القاعدة وسط اشتعال النيران فيها".