تونس تواجه أزمة أكسجين وسط جائحة كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مدير مستشفى ابن الجزار في القيروان، محمد الحامدي، إن الشركات تهدد بعدم تزويد مستشفاه بالأكسجين بعدما بلغت الديون أكثر من 800 مليون.

وحسب إذاعة نسمة التونسية، أكد الحامدي، أن هذه المشكلة تخلق أزمة بين المستشفى والشركات.

وسجلت تونس مؤخرا أرقاما قياسية في إصابات كورونا، حيث سجلت اليوم 4686 إصابة جديدة، و116 حالة وفاة، فيما قالت جليلة بن خليل، الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية التونسية لمجابهة كورونا التأكيد على أن الوضع الصحي في بلادها بشأن هذا المرض صعب جدا.