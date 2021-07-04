مصر... 4.5 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح في مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، أن "قرارات التخفيف التي اتخذت اليوم تعكس تحسن الوضع الوبائي، الذي انعكس على مستشفيات العزل".

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وأعلنت الحكومة المصرية اليوم الأحد، عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الموافقة علي تخفيف قيود "كورونا"، بزيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات، وكذلك السينمات والمسارح وخلافه بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلاً من 50%.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أنه من علامات تحسن الوضع الوبائي في البلاد انخفاض عدد أجهزة التنفس الصناعي المخصصة لعلاج مصابي كورونا إلى 500 جهاز، لافتا إلى أن 18% فقط منها في الخدمة.

وأكد انخفاض نسبة إشغال الأسرة إلى 10%، و28% للرعاية المركزة، مشددا على أن "التوسع في تلقيح المواطنين ساهم في تحسن الوضع الإيجابي، لكن هذا لا يعني انتهاء كورونا".

ولفت سعد إلى أن 4.5 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"، موضحا بأن الدولة المصرية تركز خلال الفترة الحالية على التصنيع المحلي للقاحات "كورونا".

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه سيتم البدء في استخدام اللقاح المنتج محليا خلال 6 أسابيع، لافتا إلى أن مصر تعاقدت حتى الآن على 4 أنواع من لقاحات "كورونا"، من بينها 200 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، إضافة إلى التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح "جونسون".