وزير الطاقة السعودي: إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكتت عنها

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / KARIM SAHIB

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مقابلة خاصة مع "قناة العربية"، "لست متفائلا ولا متشائما باجتماع (أوبك+) المرتقب، أحضر اجتماعات (أوبك+) منذ 34 عاما ولم أشهد طلبا مماثلا"، لافتا إلى أنه لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد كمرجعية.

وقال: "أمثل دولة متوازنة تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لأوبك+. السعودية أكبر المضحين ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية"، موضحا أنه "إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكت عنها سابقا".

وكان وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، قال أمس الأحد، إن بلاده ملتزمة باتفاق تخفيضات إنتاج النفط ودعم زيادة الإمدادات في أغسطس/ آب، لكنها تعتقد أنه لا ينبغي أن تكون مشروطة بإطالة أمد اتفاقية التجميد الحالية.

وكتب الوزير على "تويتر": "تظل الإمارات ملتزمة تماما تجاه منظمة أوبك ومجموعة أوبك بلس، ونؤيد زيادة الإنتاج اعتبارا من أغسطس. ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون هذا مشروطا بتمديد الاتفاق الحالي".

يأتي ذلك بعد تمديد اجتماع "أوبك +" الأسبوع الماضي إلى اليوم الاثنين. وقال مصدران في "أوبك+" لـ"سبوتنيك"، إن الإمارات اختلفت مع خط الأساس للتخفيضات، فيما قالت وزارة الطاقة الإماراتية، في بيان لها، إن الإمارات كانت دائما بين أكثر المنتجين التزاما باتفاقيات "أوبك" و"أوبك+"، وخلال الاتفاقية الحالية الممتدة لسنتين تعدى التزامها 103%.