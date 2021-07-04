مصر تخفف إجراءات "كورونا" وتحدد موعد تطعيم المواطنين باللقاح المحلي... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، على فضائية "صدى البلد"، أن "المؤشرات الإيجابية، شجعت الحكومة على اتخاذ قرارات تناسب هذا الوضع، حيث إن هذه القرارات تتمثل في زيادة نسبة الإشغال المسموح بها في الفنادق والمسارح ودور السينما والمطاعم والكافتريات، من نسبة إشغال 50% إلى 70%".

وأشار إلى أن هذا القرار سيعمل به بدءًا من يوم الثلاثاء القادم، مؤكدا أن هذا التطور الإيجابي لا يعني أن "الكورونا" انتهت، فهي لا تزال موجودة، لكنه يعني أن الوضع الوبائي تحسن نتيجة العديد من العوامل، أبرزها التوسع في إعطاء اللقاحات للمواطنين، حيث إن اللقاحات تزيد من مناعة الشعب.

ولفت إلى أن هذه اللقاحات أسهمت بصورة كبيرة في تحسن الوضع الوبائي، مشيرا إلى أن عدد من حصلوا على اللقاح حتى الآن يقترب من 4.5 مليون مواطن.

وأشار سعد، إلى أن هناك كمية مواد خام في مصر لتصنيع اللقاحات، تسمح بتصنيع 10 ملايين جرعة، موضحا أن مصر صنعت حتى الآن مليون جرعة بشكل كامل من اللقاح "سينوفاك"، ولكنه سيخضعون لاختبارات في هيئة الدواء، فهو إجراء يجب أن يتبع.

وقال، في الختام، إن مدة الاختبار تكون من 4 إلى 6 أسابيع، مضيفًا أنه في خلال 6 أسابيع من الآن سيبدأ تطعيم المصريين باللقاح المنتج محليا.

وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت أمس السبت، تسجيل 181 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس "كورونا"، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 27 حالة جديدة.