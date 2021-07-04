شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يشهد حفل ترقية عدد من كبار ضباط الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون القائد الأعلى للقوات المُسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد في قصر الشعب بالجزائر العاصمة، حفلا لتقليد الرتب ومنح الأوسمة لضباط الجيش الوطني، عشية الاحتفال بالذكرى الـ59 لعيدي الاستقلال والشباب.

وحضر الحفل الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري، والفريق أول بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري، وكبار رجال الدولة.

ومن أبرز من تمت ترقيتهم العميد نور الدين قواسمية قائد قوات الدرك الوطني إلى رتبة اللواء.