شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن تلقى أكثر من 697 ألف شخص للقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد المسؤول القومي للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد في السودان الدكتور عبدالملك الهدية تلقي 697 ألفا و63 شخصا للقاح في كل أنحاء البلاد، بينهم 513 ألفا و824 مواطنا، و183 ألفا و239 من الكوادر الصحية، وذلك من جملة 820 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا تلقاها السودان.

وقال الهدية في تصريح صحفي اليوم الأحد "إن السودان سوف يستورد 4 ملايين جرعة من لقاح "جونسون"، من المقرر أن تصل في الفترة من أغسطس حتى ديسمبر القادمين، في شكل شحنات صغيرة".

وأوضح أن معظم الآثار الجانبية للمصل كانت خفيفة ومتوقعة، أما الحالات الخطيرة فلا تذكر، داعيا المواطنيين الذين لم يتلقوا الجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا" إلى التوجه للمراكز الصحية لتلقى الجرعة مجانا.

وتوقع وصول 823 ألف جرعة لقاح "أسترازينيكا" عبر مبادرة "كوفاكس" في شهر أغسطس المقبل، سوف تكون الأسبقية فيها لتوفير الجرعة الثانية للذين تلقوا جرعتهم الأولى قبل شهرين لثلاثة أشهر.. مضيفا أن السودان تسلم 250 ألف جرعة من مصل "سينوفارم" كتبرع من الصين قبل أكثر من شهرين، تم تخصيص 100 ألف منها للقوات المسلحة و150 ألفا لوزارة الصحة، فضلا عن 30 ألف جرعة من مصل "سينوفارم" كتبرع من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيبدأ التطعيم بالمصل الصيني بعد عيد الأضحى.

وشدد على فعالية وسلامة اللقاحات، باعتبارها الوسيلة الأكثر فاعلية للقضاء على جائحة كورونا.. مشيدا بالجهود التي تبذلها الكوادر الصحية لتقديم الخدمة وإنجاح حملة التطعيم بلقاح كورونا.