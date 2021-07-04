شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة تكشف ملابسات ظهور مقيم «مكبل القدمين» في مقطع متداول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يصور نفسه وهو مكبل القدمين، فقد تمكنت الجهات الأمنية بالمنطقة بفضل الله – من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو.
وأضاف متحدث شرطة مكة أنه تبين أنه مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن شقيقيه قاما بتكبيله.
وتابع أنه تم القبض عليهما وإيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة، واستكمال التدابير والإجراءات النظامية لحماية المجني عليه.
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