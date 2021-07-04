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السعودية... اللقاح شرط لدخول الأماكن العامة اعتبارا من 1 أغسطس... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، خلال مؤتمر "مستجدات " في المملكة.

ودعا الشلهوب المواطنين والمقيمين إلى ضرورة المبادرة والمسارعة بأخذ اللقاح قبل تطبيق هذا القرار، بحسب صحيفة "عاجل".

وسبق أن كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه سيمنع على من لم يتلقوا اللقاح المعتمد من وزارة الصحة اعتبارا من مطلع الشهر المقبل دخول أي نشاط اقتصادي أو ثقافي أو تجاري أو رياضي أو ترفيهي، أو أي مناسبة ثقافية أو ترفيهية أو علمية أو اجتماعية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، أو أي منشأة تعليمية سواء كانت حكومية أو خاصة أو استخدام وسائل النقل العام.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1173 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و13 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، عن أرقام جرعات لقاح "كورونا" في السعودية، لافتة إلى أنها تجاوزت 18 مليونًا و326 ألف جرعة عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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