شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل أعلى درجة حرارة عالميا.. ومخاوف من تجاوز الـ60 درجة بعد 50 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا حديث يعلو فوق ارتفاع درجات الحرارة فى الوقت الحالى، ليس فقط فى مصر، ولكن فى العديد من البلدان الأخرى، فى ظل مخاوف كبيرة إثر حالة الطقس وما يمكن أن ينجم عنها من كوارث.

وتعد دولة الكويت أحد أكثر الدول التى تشهد حالة من الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة، حيث ذكرت صحيفة "الرأى" أن درجة الحرارة تجاوزت فى الموجة الحالية 54 درجة مئوية، بينما تبقى التوقعات أسوأ بكثير فى السنوات المقبلة.

ففى تقرير نشرته الصحيفة الكويتية، قالت إن درجات الحرارة ربما تتجاوز الـ60 درجة مئوية خلال حوالى 50 عاما، حيث شدد عدد من الخبراء على ضرورة الالتفات لارتفاع درجات الحرارة، والأخذ بعين الاعتبار التوسع فى عملية التشجير لخفض الانبعاثات الكربونية والمساهمة فى تقليل الاحتباس الحرارى.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكويت إن البلاد شهدت صيفا شديد الحرارة حيث سجلت درجة حرارة تخطت حاجز 52 درجة لتصبح اعلى درجة حرارة فى العالم.