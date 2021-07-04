شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. انخفاض الحرارة ورياح نشطة وسحب رعدية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله، انخفاضًا طفيفاً في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة، حيث تنخفض الحرارة ما بين 4 – 6 درجات مئوية على شرق ووسط المملكة.

كما توقع المركز نشاطاً في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يبقى الطقس معتدلاً ليلاً على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يميل إلى الحرارة فترة الظهيرة، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل كل المدينة المنورة والأحساء 45 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، فيما تسجل السودة 17 درجة، كأقل درجة حرارة.