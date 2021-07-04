سفينة "إيفرغيفن" توقع اتفاق التسوية مع قناة السويس وتغادر مصر الأربعاء المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وكشف بيان صادر عن هيئة قناة السويس المصرية، عن إقامة فعاليات "الاحتفال بتوقيع عقد التسوية مع الشركة المالكة للسفينة بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وممثل الشركة المالكة للسفينة وعدد من السفراء والشركاء الدوليين، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7 يوليو بمبنى المارينا الجديد شرق القناة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا".

وأوضح البيان أن الفعالية ستشهد مغادرة السفينة.

وجنحت السفينة "إيفر غيفن" التابعة لشركة "إيفرغرين" في مجري قناة السويس في مارس/ آذار الماضي، ما أدى إلى إغلاق المجري الملاحي بالكامل وتوقف حركة الملاحة الدولية في القناة لمدة 6 أيام.

وطالبت هيئة قناة السويس بتعويضات بلغت 916 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، وهو المبلغ الذي وصفته الشركة المؤمنة على السفينة بأنه "مبالغ فيه وغير مبرر".

وخفضت قناة السويس مبلغ التعويض ليصل إلى 550 مليون دولار، إلا أن الشركة المالكة للسفينة لم تقبل بهذا العرض بعد.

وأعلن سابقا رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن الشركة المالكة للسفينة عرضت مبلغ 150 مليون دولار كتعويض