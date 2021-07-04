مصر... حكم قضائي بشأن امتحانات الثانوية العامة

دبي - محمود عبدالرازق - وقضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الدعوي التي أقامها محام بصفته ولي أمر طالبة في شهادة إتمام الثانوية العامة، وطالب في دعواه بإلغاء الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021، المتعلق بضوابط وآليات امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021، بحسب موقع "أخبار اليوم" المصري.

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وقال المحامي في دعواه، إن قرار وزير التربية والتعليم الذي تضمنه الكتاب الدوري المطعون فيه، بوضع نماذج امتحانية مختلفة للمواد الأساسية المشتركة بين طلاب الأقسام الثلاث (علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي)، الذين تماثلت مراكزهم القانوينة طبقا للقواعد الموضوعية والشروط القانونية من خوضهم سباق امتحان الثانوية العامة عن طريق الامتحان القومي الموحد في تلك المواد المشتركة، يشكل اعتداءا صارخا على مبدئي المساوة وعدم التميز وتحقيق تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب والمنصوص عليهما بالمواد 4 و9 و19 و53 من الدستور الحالي.

وطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الكتاب الدوري والجداول المرفقه به، مع إلزام الجهة الإدارية بوضع نماذج امتحانية قومية موحدة للمواد المشتركة المضافة إلى المجموع (اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية)، لطلاب الأقسام الثلاثة، مع تعديل جدول مواعيد الامتحانات المرفقة بالكتاب الدوري في تلك المواد، وتحديد مواعيد ثابتة وموحدة لانعقادها.

وطالب مقيم الدعوى المحكمة بإلزام وزارة التربية والتعليم بعدم السماح للطلاب باصطحاب أجهزة الحاسبات اللوحية داخل مقر اللجان الامتحانية، منعا للغش، مع إلزام الوزارة بتسليم جميع الطلاب أوراق الأسئلة مصحوبة بكراسات الإجابات الورقية "بنظام البوكليت"، وإجراء عملية تصحيح الأوراق يدويا عن طريق المصححين.