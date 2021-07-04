إحباط محاولة إدخال كمية كبيرة من المواد المخدرة في سلطنة عمان

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لحساب "شرطة عُمان السلطانية" على موقع "تويتر"، فقد تمكنت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة بالتعاون مع شرطة خفر السواحل من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدري الحشيش والكريستال وأقراص من مخدري الترامادول والميثادون إلى داخل البلاد.

وأضافت: "قام متسللان اثنان عبر البحر باستخدام أحد القوارب السريعة لتهريب هذه المواد قبل أن يتم إحباط هذه العملية من قبل السلطات المختصة، التي باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين".

كما وثق الحساب الرسمي للشرطة صورة للمواد المخدرة، التي تم ضبطها مع المتهمين.

هذا وأحبطت السلطنة في وقت سابق، عمليات تهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة قامت بها عصابات، عن طريق التسلل عبر البحر والدخول غير الشرعي إلى البلاد، قبل أن يتم ضبطهم وإحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.