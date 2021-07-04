قائد قطار مصري يفصل عربة فيها راكب ويتحرك دون إبلاغه

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت بوابة "أخبار اليوم" إن تلك الواقعة الغريبة حدثت في قطار "رقم 983 الإسباني"، وأن قائد القطار لم يبلغ الراكب باعتزامه فصل العربة التي يستقلها، ولم يطلب منه مغادرتها.

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وكشف مصدر عن أن السبب وراء الواقعة يرجع إلى مشكلة فنية في العربة الأخيرة اضطر على إثرها قائد القطار إلى فصلها عن بقية العربات، لكنه تفاجئ بعد المغادرة بإبلاغه بوجود راكب في العربة التي تم فلصها.

وأوضح المصدر أن أحد الركاب الذي تضرر من تلك الواقعة، كان قد استقل القطار صباحا ونام داخله لكنه فوجئ بأنه لم يتحرك من محطة أسوان، فيما تحرك باقي القطار في رحلته.

وتمت إضافة عربة أخرى إلى القطار عندما وصل إلى محطة الأقصر، ليواصل رحلته إلى القاهرة، إذ أنه من المقرر أن يصل في تمام الساعة 8 مساءً.

وفي وقت سابق، كشف مسؤول بهيئة السكك الحديدية المصرية عن سبب خروج جرار القطار الروسي عن القضبان في مدينة منوف شمالي البلاد.

ونقلت "بوابة أخبار اليوم" عن مسؤول لم تكشف عن اسمه، أن عجلات جرار القطار الروسي رقم (2591) خرجت عن القضبان بخط "القاهرة-الإسكندرية"، صباح الأربعاء الماضي.

وأوضح المصدر أن الحادث وقع أثناء سير القطار بحوش محطة منوف حيث سقطت عجلات الجرار وتعطلت الحركة، لافتا إلى أن سبب الحادث يرجع إلى وجود مشكلة في القضبان، ما تسبب في تعطل حركة القطارات بمنوف.

وأضاف المسؤول أن الحادث لم يسفر عن سقوط أي قتلى أو مصابين، فيما دفعت هيئة السكك الحديدية "أوناشا" للعمل على إعادة حركة القطارات إلى طبيعتها في خط القاهرة الإسكندرية.