مفوضية الانتخابات الليبية تعلن بدء تحديث سجل الناخبين استعدادا لانتخابات ديسمبر

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry

مفوضية الانتخابات تبدأ تحديث سجل الناخبين وتؤكد التزامها بمسؤولياتها

https://t.co/nDWcypqkKx#ليبيا pic.twitter.com/98v9dxwCcU — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) July 4, 2021

وأكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح،خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية، أن المفوضية ملتزمة بتحمل مسؤوليتها أمام الليبيين الذين اختاروا الديمقراطية نهجا لبناء الدولة، معلنا البدء في عملية تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة للذين لم يسجلوا من قبل أو الذين غيروا أماكن إقامتهم ويسعون إلى التسجيل في مركز انتخابي آخر.

وقال إن "خيار التوجه نحو 24 ديسمبر في أتم الجاهزية يتطلب بيئة مسؤولة وهي شرط لتنفيذ المفوضية انتخابات حرة ونزيهة"، مشيرا إلى أن فتح سجل الناخبين سيكون لمدة 30 يوما قابلة للتمديد، خاصة أن السجل لم يحدث منذ 2017.

وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، قال إن حكومته ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنها ملتزمة بما سيتم إقراره بالقاعدة الدستورية للعملية الانتخابية.

وأضاف الدبيبة في فعالية للمفوضية العليا للانتخابات، أن "حكومة الوحدة الوطنية ستوفر كل الدعم لحماية الانتخابات وإعداد خطة تشمل تأهيل 30 ألف شرطي لتأمين صناديق الاقتراع، وضمان نزاهة العملية وعدم التلاعب بها"، مؤكدا أنه يطمح لديمقراطية حقيقية تصل بليبيا لبر الأمان".

ولفت إلى أن "حكومة الوحدة الوطنية حريصة على تحقيق التداول السلمي للسلطة، محذرا الليبيين من خطورة العزوف عن التصويت"، مشيرا إلى أن "فتح سجل الناخبين خطوة مهمة جدا لبدء عملية الانتخابات الليبية".

يأتي ذلك عقب فشل جلسات الحوار في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، إذ أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في وقت سابق، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وذلك بعد انتهاء بعد محادثات جنيف.