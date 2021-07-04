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السعودية: 10 آلاف ريال غرامة لمن يخالف التعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام

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دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان الداخلية ، فإنه سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه محاولا الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، بدءا من تاريخ 5 يوليو/تموز 2021، حتى نهاية اليوم 23 من نفس الشهر، بغرامة مالية قدرها 10000 ريال.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي بناء على الأحكام والعقـوبات الخاصة بمخالفى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهــة فيروس "" ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة للحد من تفشى الوباء خلال موسم حج هذا العام.

وأوضح البيان أنه فى حال تكرار المخالفة ستتضاعف العقوبة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام.

كما أكدت أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم فىجميع الطرق والممرات المؤدية إلى المسجـد الحرام والمشاعر المقدسة لمنع وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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