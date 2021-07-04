شكرا لقرائتكم خبر عن قاعدة 3 يوليو تخطف أنظار العالم.. اهتمام عربى ودولى بالحدث فى ذكرى الخلاص من الإخوان.. القاعدة تهيمن على اهتمامات الإعلام الدولى.. ومحمد بن زايد: إنجازات بارزة.. مسئول سعودى: تطوير مصر بوقت قياسى أبهر الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رئيس الأعمال المصرى السعودى: جهود جبارة من الرئيس السيسى وحكومته لتطوير مصر فى وقت قياسي يبهر العالم

قرقاش: ‏نجاح مصر نجاح كل العرب

اهتمام عربى ودولى وتسليط إعلامى حظيت به فعاليات افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمرسى مطروح، أمس السبت، والتى خطفت الأبصار وجعلت العالم أجمع يتابع ما يحدث فى ذلك اليوم الحافل المجيد فى تاريخ الأمة المصرية، ليس لكونه المرتبط بيوم الخلاص من أسوأ فترة حكم مرت بتاريخ الدولة المصرية، ولكن لإنجاز جديد أضيف فى الذكرى الثامنة لـ3 يوليو 2013.

الحدث يخطف أنظار العالم

فقد هيمن افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية على اهتمامات وسائل الإعلام العربية والأجنبية في تغطيتها للشأن المصري، ودشن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس القاعدة الجديدة، ومن بين من سلط الضوء على الحدث الأبرز فى مصر، رويترز أسوشيتد برس وفرانس برس وشينخوا وذا ناشيونال.



الرئيس السيسى وولى عهد ابو ظبى

وكتبت وكالات الأنباء والصحف والمواقع العالمية عن الحدث المجيد فى تاريخ مصر، والذى يضيف لقوتها وأسلحتها، موضحين حسب تأكيدات خبراء استراتيجيون ومختصون بملف الأمن القومي أن قاعدة 3 يوليو المطلة على البحر المتوسط تشكل إضافة جديدة ومهمة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، فأشارات "فرانس 24" للحث تحت عنوان " مصر تفتتح قاعدة بحرية استراتيجية للبحر المتوسط"، وأفرد التقرير لأهمية تلك القاعدة كأحدث قاعدة عسكرية مصرية.



اسوشيتدبرس

بينما كتبت اسوشيتدبرس، مصر تفتتح قاعدة بحرية في أحدث مثال على التعزيزات العسكرية فى مصر، مشيرة إلى أن مصر قامت في السنوات الأخيرة بتحديث جيشها ، وشراء أسلحة متطورة وفتح قواعد في جميع أنحاء البلاد.



فرانس 24

قاعدة 3 يوليو تبهر ضيوف مصر

إنها القاعدة البحرية الضخمة التى شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضيوف مصر الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فعاليات افتتاحها والمناورة قادر 2021.

ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، عن سعادته بحضور افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية المصرية في منطقة جرجوب، وقال: "مصر بقيادة أخي عبد الفتاح السيسي تشهد إنجازات بارزة فى مختلف القطاعات الحيوية، كل التوفيق للشعب المصري الشقيق".



حفل الافتتاح

وقال ولى عهد أبو ظبى، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "سعدت بحضور افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية المصرية في منطقة جرجوب.. مصر بقيادة أخي عبد الفتاح السيسي تشهد إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحيوية، كل التوفيق للشعب المصري الشقيق في مسيرته نحو البناء والتنمية".

وفى السياق نفسه، قال بندر بن محمد العامرى رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى ، عبر تغريدة له على حسابه الرسمى ي"تويتر"، ‏تهنئة من القلب لـ مصر شعبًا وقادة على إفتتاح ‫قاعدة 3 يوليو البحرية‬ ذات البعد الإستراتيجي الحساس عسكريًا وإقتصاديًا بجهود جبارة من فخامة الرئيس وحكومته في تطوير الشقيقة مصر إقتصادياً وعسكرياً وسياسياً بوقت قياسي يبهر العالم.



الرئيس السيسى وضيوف مصر يشاركون فى الحفل

من جانبه، قال الدكتور أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات للشئون الخارجية، إن نجاح مصر نجاح كل العرب، ‏تابعنا مراسم افتتاح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي قاعدة 3 يوليو البحرية‬ ، بالساحل الشمالي الغربي، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونسعد بكل خطوة تعزز أمن مصر الشقيقة وازدهارها، ونعتز بعلاقتنا التاريخية الثنائية.



تغريدة رئيس مجلس الاعمال المصرى السعودى

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تفقد برفقة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، ومحمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبى، الفرقاطة "الجلالة" داخل قاعدة 3 يوليو العسكرية الجديدة، واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلى كامل عن عمل الفرقاطة والقدرات الخاصة بها والمحتويات الموجود فيها والقوات القتالية، وتناقش الرئيس السيسي مع قادة الفرقاطة حول وضع الطائرات التى يمكن حملها على الفرقاطة.



جانب من الافتتاح

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحرالمتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاطارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلكمكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.