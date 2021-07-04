شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن موعد قبول «البكالوريوس» و«الدبلوم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن موعد استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم “الانتظام” لعـام 1443هـ.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، أنه سيتم تلقي طلبات الالتحاق وذلك خلال الفترة من 17 إلى 21 ذوالحجة 1442هـ.

وتابعت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).