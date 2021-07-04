قطر والأردن يوقعان اتفاقية تعاون أمني

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت قناة المملكة تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكدت من خلالها أن وزيري داخلية الأردن وقطر وقعا، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون في المجال الأمني.

وذكرت القناة الأردنية الرسمية في تقريرها أن توقيع الاتفاقية مع قطر، جاء على خلفية اجتماع جمع وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية مع رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، خالد بن خليفة آل ثاني، في العاصمة القطرية، الدوحة.

واستعرض الطرفان، الأردني والقطري، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها، خاصة ما يتعلق منها بالجانب الأمني.

ومن جانبها، أعلنت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الأحد، توقيع اتفاقية تعاون في المجال الأمني مع الأردن، في وقت جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية ومناقشة أبرز التطورات الدولية والإقليمية.

وأقام ووزير الداخلية القطري مأدبة غداء للوفد الأردني، الذي ترأسه وزير الداخلية الأردني.