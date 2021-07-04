الأردن... اندلاع حريق في مخزن يحتوي موادا كيميائية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل التلفزيون الأردني عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن "الفرق المتخصصة في مديريات الدفاع المدني غرب إربد وشرق إربد وعجلون والبلقاء تتعامل الآن مع الحريق".

وأوضح الناطق أن المواد الكيميائية التي يحتويها المخزن كانت تستخدم لأغراض الطباعة بمنطقة وادي الريان في الشونة الشمالية بمحافظة إربد.

يذكر أنه في مايو/أيار الماضي، تم إخماد حريق في أربعة أنابيب نفط تغذي مصفاة العقبة، وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، إنه تم منع انتشار الحريق ووصوله إلى خزانات النفط، مشيرا إلى أن إمدادات الوقود لن تتأثر إلى أي مكان في البلاد، كما أن الحريق لم يسفر عن إصابات بشرية.

وأعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية عن إخماد الحريق الذي وصفته بالـ"محدود"، كاشفة عن أنه شب في إحدى منصات تحميل الغاز المسال (LPG) التابعة لها في العقبة.