شكرا لقرائتكم خبر عن مطور عقاري يكشف أهم مزايا «كود البناء» وتطبيق «بوليصة التأمين» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المطور العقاري منصور العفاش، عن مزايا تطبيق المرحلة الثالثة من كود البناء السعودي الذي بدأ تطبيقه في 1 يوليو الجاري.

وقال “العفاش” في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن تطبيق الكود هو حفظ للحقوق من التلاعب، حيث يعتمد على 4 ركائز أبرزها “بوليصة التأمين”.

وتابع أن هذه البوليصة تحفظ حق المواطن، فبعد الانتهاء من عملية البناء وطلب الرخصة، وعند تسليم المبنى، تضمن البوليصة تسلم المشترى المبنى خالٍ من العيوب الإنشائية.