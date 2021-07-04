مطور عقاري يكشف أهم مزايا «كود البناء» وتطبيق «بوليصة التأمين» (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف المطور العقاري منصور العفاش، عن مزايا تطبيق المرحلة الثالثة من كود البناء السعودي الذي بدأ تطبيقه في 1 يوليو الجاري.
وقال “العفاش” في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن تطبيق الكود هو حفظ للحقوق من التلاعب، حيث يعتمد على 4 ركائز أبرزها “بوليصة التأمين”.
وتابع أن هذه البوليصة تحفظ حق المواطن، فبعد الانتهاء من عملية البناء وطلب الرخصة، وعند تسليم المبنى، تضمن البوليصة تسلم المشترى المبنى خالٍ من العيوب الإنشائية.
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