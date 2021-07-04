شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هطول أمطار متوسطة على الطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر هطول أمطار متوسطة على أحياء متفرقة بمحافظة الطائف، اليوم الأحد. وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم طقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، والمدينة المنورة ، الرياض)، ورياح نشطة على مناطق ( الشرقية ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ) وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق ( جازان ،عسير، الباحة، مكة المكرمة).

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