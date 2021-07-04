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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 40 سنة فأكثر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم، إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من (40) سنة “هجري” وأكثر، وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم عن تسجيل (1173) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالة وفاة، وتسجيل (1389) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (472,939) حالة.
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