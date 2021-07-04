هذه الأعراض تنذر بسرطان المثانة.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت الرابطة الألمانية لأطباء المسالك البولية إن اللون الأحمر للبول ينذر بالإصابة بسرطان المثانة، حيث إنه يشير إلى وجود دم في البول.



وأضافت الرابطة أن الأعراض الأخرى لسرطان المثانة تشمل الرغبة الملحة في التبول والشعور بألم أثناء التبول ونزول كميات قليلة من البول في شكل قطرات.

وأشارت الرابطة إلى أن التدخين يعد أبرز عوامل الخطورة المؤدية لسرطان المثانة وكذلك التعرض للمواد الضارة مثل الزرنيخ والتهابات المثانة المزمنة، إلى جانب التقدم في العمر والتاريخ العائلي للإصابة بالسرطان.

ويشمل علاج سرطان المثانة العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والجراحة لاستئصال الخلايا السرطانية. وفي الحالات الشديدة يتم استئصال المثانة بأكملها واللجوء بعد ذلك إلى بناء مثانة جديدة من أجل تصريف البول.

وللوقاية من سرطان المثانة، ينبغي الإقلاع عن التدخين مع اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه ذات الألوان المختلفة؛ حيث تسهم مضادات الأكسدة الموجودة في الخضروات والفواكه في الحد من خطر الإصابة بالسرطان.