شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيونداي تكشف أن مبيعاتها من السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية قفزت بما يقارب 40% والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت مجموعة هيونداي موتور أن مبيعاتها من السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية قفزت بما يقارب 40% خلال النصف الأول من هذا العام.



ويأتى ذلك بسبب الطلب القوي على الموديلات الهجينة والسيارات الكهربائية الجديدة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الأحد، أن المبيعات المحلية المجمعة للنماذج الصديقة للبيئة من قبل الشركتين الفرعيتين لمجموعة السيارات الكورية- هيونداي موتور وكيا- بلغت 94435 وحدة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران الماضي، مرتفعة من 67798 وحدة تم بيعها العام الماضي.

وكان من بين تلك السيارات 65473 وحدة من الموديلات الهجينة، والتي تستخدم مزيجًا من محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي يعتمد على البطارية.

وتشمل الموديلات الأخرى الصديقة للبيئة المركبات الكهربائية (إي في) والمركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود (إف سي إي في) التي تعمل بالهيدروجين.

وارتفعت مبيعات هيونداي المحلية من السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 35.5% على أساس سنوي لتصل إلى51085 وحدة في النصف الأول حيث طرحت مجموعة واسعة من الموديلات الهجينة وسيارة أيونيك 5 الكهربائية بالكامل في أبريل/نيسان.

وقفزت مبيعات سيارات كيا الصديقة للبيئة بنسبة 44% على أساس سنوي لتصل إلى 43350 وحدة في الأشهر الستة الأولى من العام، مدفوعة أيضًا بالطلب القوي على الطرازات الهجينة.

وونهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، قالت شركة هيونداي موتور وشركة كيا التابعة لها إنها حققت أداء جيدا في منطقة جنوب شرق آسيا التي تشهد فيها السيارات اليابانية إقبالا كبيرا.

وقالت رابطة فيتنام لمصنعي السيارات إن هيونداي وكيا باعتا ما مجموعه 47860 وحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، أي أعلى مرتين من مبيعات تويوتا اليابانية التي بلغت 24112 وحدة.

وبلغت مبيعات هيونداي وحدها 24420 وحدة لتحتل المرتبة الأولى في السوق الفيتنامية، تليها تويوتا. وجاءت كيا، التي باعت 23440 وحدة، في المركز الثالث.

وتصدرت هيونداي سوق السيارات الفيتنامية للمرة الأولى العام الماضي وحافظت على صدارتها للشهر الثاني على التوالي منذ شهر أبريل/نيسان.

يذكر أن سوق السيارات الفيتنامية التي بلغ حجمها 334 ألف وحدة في العام الماضي، هي رابع أكبر سوق في جنوب شرق آسيا بعد تايلاند وإندونيسيا وماليزيا.

وفي السوق الهندية، باعت هيونداي وكيا ما مجموعه 36501 وحدة الشهر الماضي، متفوقة على ماروتي سوزوكي (32903 وحدات) لتحتل المرتبة الأولى للمرة الأولى، وفقا لجمعية مصنعي السيارات الهندية.

وتسعى هيونداي وكيا للحصول على المركز الأول في السوق الهندية من خلال طرح السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات وغيرها.

وتعتزم مجموعة هيونداي موتور غزو سوق جنوب شرق آسيا من خلال ضخ الاستثمارات لتوسيع قدرتها الإنتاجية، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وفي سوق السيارات الإندونيسية، التي تبلغ فيها الحصة السوقية للسيارات اليابانية حوالي 96%، تقوم هيونداي موتور بإنشاء مصنع من خلال ضخ 1.55 مليار دولار.

وتخطط هيونداي لإنتاج 150 ألف وحدة سنويا في هذا المصنع منذ نهاية العام الجاري. وتعتزم توسيع قدرتها الإنتاجية إلى 250 ألف وحدة في المستقبل.