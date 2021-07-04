الهجرة العراقية تعلن عودة دفعة جديدة من النازحين إلى محافظة نينوى

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إنه "بتوجيه من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، تم إعادة دفعة جديدة من النازحين بنحو (296) نازحا من مخيمات محور الخازر إلى مناطقهم في (حي الميثاق وحي القدس وبادوش والنهروان وزمار والحضر وحي الزهراء والأنصار ووادي حجر والشرقاط والعبور والهرماتز وتل عفر والأربجية وباب لكش وتل الرمان والمامون والإصلاح الزراعي وقرية البوير وقرية ام حجرة والقدس والحميدات ) التابعة لمحافظة نينوى".

وأشار البيان، إلى أن "عودة الأسر النازحة جاءت بعد إتمام التدقيق الأمني لهم بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية وتم إيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية مع كافة أمتعتهم".