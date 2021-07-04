قائد البحرية الإسرائيلي الأسبق: الحرب مع إيران ليست في صالحنا

دبي - محمود عبدالرازق - وأجرى الجنرال مروم مقابلة مع صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، حذر خلالها من الاستمرار في ساحة الحرب البحرية بين إسرائيل وإيران، نظرا لاعتماد إسرائيل على تجارة خارجية بحرية تمتد من الهند إلى الصين، وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الإسرائيلي.

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وجاءت تصريحات الجنرال إليعزر ماروم على خلفية اشتعال النيران في سفينة شحن إسرائيلية، مساء أمس السبت، شمالي المحيط الهندي، دون إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

فيما أوضح الجنرال الإسرائيلي أن بلاده أدارت معركة سرية مع إيران، خلال السنوات الماضية، خاصة على الساحة البحرية، مفيدا بأن البحرية الإسرائيلية استهدفت السفن التي كانت تنقل وقود إلى سوريا، مؤكدا أن تسريب سرية تلك العمليات، والإعلان عن وقوف إسرائيل ورائها أفقدها أهميتها، خاصة مبدأ السرية التامة.

وشدد الجنرال الإسرائيلي على أن هناك إدارة جديدة في البيت الأبيض، وجو بايدن لا يريد استمرار الهجمات البحرية بين إسرائيل وإيران.

وفي السياق نفسه، رجحت مصادر في تل أبيب أن تكون إيران هي المسؤولة عن استهداف سفينة شحن يملكها رجل أعمال إسرائيلي شمالي المحيط الهندي كانت متجهة إلى دبي.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أمس السبت، إن السفينة غير مسجلة على أنها إسرائيلية، ولكنها مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي أيال عوفر، وطاقمها أجنبي.

ورجحت أن تكون إيران هي من تقف وراء الهجوم انتقاما على هجوم منسوب لإسرائيل استهدف إحدى الأبنية المرتبطة بالمشروع النووي الإيراني قبل نحو أسبوعين.