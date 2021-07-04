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"طيران الإمارات" تسير رحلات إضافية لإعادة المواطنين والمقيمين من السعودية

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دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وقالت الشركة الإماراتية، في بيان الأحد، إنه "في ضوء الإعلان الأخير عن قيود السفر، سوف تقوم طيران الإمارات بتشغيل رحلات إضافية من وإلى جدّة والرياض والدمام اليوم، لنقل العملاء الراغبين بالعودة إلى وإعادة المواطنين والمقيمين من المملكة إلى دولة الإمارات".

© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED

هذا وأعلنت وزارة الداخلية السعودية تعليق السفر من وإلى عدد من البلدان، بينها الإمارات، بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي الخاص بفيروس "" فيها وانتشار سلالة جديدة منه.

وأعلنت الداخلية السعودية، مساء الجمعة، عن "منع سفر المواطنين السعوديين بدون إذن إلى كل من الإمارات وفيتنام وإثيوبيا إلى جانب تعليق الدخول من إثيوبيا والإمارات وفيتنام وأفغانستان".

وأوضحت الوزارة السعودية، أن منع السفر يشمل السفر المباشر وغير المباشر، في حين يُسمح بقدوم من أمضى 14 يوما خارج الدول المذكورة في قرار منع القدوم.

واستثنت الداخلية السعودية من قرار الحجر المؤسسي المواطنين الموجودين في تلك الدول والذين سيعودون إلى الأراضي السعودية قبل الساعة 11 مساء من يوم الأحد الموافق 4 يوليو/ تموز الجاري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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