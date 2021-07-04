شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة الوحدة الليبية: ملتزمون بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الأحد، فى افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وانطلاق عملية تحديث سجل الناخبين تمهيداً لإجراء العملية الانتخابية المقبلة.

وأوضح الدبيبة خلال كلمة له بالمناسبة أن الشعب الليبي بعد سنوات من الصراع والاقتتال، آن له أن يستقر ويوحد كلمته لينعم بثروته ويحقق تطلعاته في التنمية والرخاء.

وأضاف بأنه للوصول بليبيا إلى بر الأمان لا بد من المشاركة الفاعلة من جميع المواطنين في العملية الانتخابية، وأن عزوفهم عن الاقتراع بمثابة صك مفتوح يتيح المجال لأقلية بأن تفرض توجهاتها على غالبية الشعب.

وأشار الدبيبة إلى أن فتح سجل الناخبين يعد خطوة إيجابية من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تمهيداً للاستحقاق الوطني وإجراء انتخابات حرة وشفافة في موعدها.

وأكد على أن حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بما سيتم إقراره بشأن القاعدة الدستورية مؤكداً حرصه شخصياً على تعزيز مبدأ التداول السلمي على السلطة من خلال الانتخابات، مبيناً أنه سيبذل كل ما بوسعه لإنجاح العملية الانتخابية في موعدها، كما ستوفر حكومته كل الدعم للمفوضية من تخصيص الموارد المالية والتحضير لحماية الانتخابات.

وتابع الدبيبة قائلاً إن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في العمل بشكل متوازي في تحسين ظروف المواطن الحياتية وتوحيد المؤسسات الأمنية ورفع مستوى أدائها لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، لترسيخ الأمن والسلم الاجتماعي اللازمين لهذه الانتخابات.

وختاماً دعا الدبيبة الأطراف المعنية لتقديم كل ما يمكن من التنازلات لتوفير البيئة المناسبة لإنجاح الانتخابات، وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الشخصية والجهوية.