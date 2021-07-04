شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 إرهابيا من مليشيا حركة الشباب بنيران الجيش الصومالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قُتل 15 إرهابيا من مليشيا حركة (الشباب) الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة، اليوم الأحد، في اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش الصومالي جنوب مدينة (طوس مريب).

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن قوات (غور غور) والفرقة (21)، التابعتين للجيش الصومالي، شنتا هجوما مباغتا على الإرهابيين الذين كانوا يزرعون ألغاما أرضية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 15 إرهابيا ومدنيين وجنود حكوميين، وتم نقل العشرات من الجرحى إلى المستشفيات في مدينة (طوس مريب)، كما تمكنت القوات المشتركة من ضبط 10 بنادق آلية كانت بحوزة العناصر الإرهابية.