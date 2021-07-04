شكرا لقرائتكم خبر عن متى تتكون المناعة حال تلقي الجرعة الثانية من اللقاح قبل الحج بـ10 أيام؟.. متحدث «الصحة» يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الفترة التي تتكون خلالها المناعة حال تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا قبل الحج بـ10 أيام.
وقال العبدالعالي رداً على بعض استفسارات حول هذا الشأن : “المناعة بالفعل بدأت تتكون منذ الجرعة الأولى، ونعلم أنه بعد تلقي الجرعة الأولى بأسبوعين تقريباً تبدأ المناعة بالتكون”.
وأضاف متحدث الصحة: “تأتي الجرعة الثانية لتكون منشطة لها وترفع من نسبة المناعة، ونتوقع أن تصل إلى نسبتها المثالية بعد أسبوعين ولكن خلال 10 أيام سيكون هناك ارتفاع في نسبة المناعة، بالرغم من عدم اكتمالها إلا أنها تقدم مضاف لمناعة جسم الإنسان”.
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