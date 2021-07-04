نفاد مخزونات الأدوية الأساسية في لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - كما أشارت النقابة في بيان لها إلى عدم حصول الشركات المستوردة على موافقات مسبقة لمعاودة الاستيراد كما يفرضه قرار مصرف لبنان الصادر في بداية شهر مايو/ أيار، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

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وأوضحت النقابة أن الشركات المستوردة لا تزال تسلم احتياجات الأسواق من الأدوية القليلة المتوافرة لديها ومن دون انقطاع، مما يزيد من استنزاف ما تبقى لديها من مخزون من هذه الأدوية القليلة.

وأعلنت نفاد مخزون الشركات المستوردة من مئات الأدوية الأساسية التي تعالج أمراضا مزمنة ومستعصية، كما أن مئات من الأدوية الأخرى سوف ينفد مخزونها خلال شهر يوليو/ تموز الحالي إذا لم "تعاود الاستيراد بأسرع وقت ممكن.

وقالت النقابة إن الحل الوحيد في المدى القريب يقتضي بترجمة على أرض الواقع الاتفاق الذي حصل بين وزارة الصحة العامة ومصرف لبنان برعاية رئيس الجمهورية.

وأخصت بالذكر، البنود المتعلقة بالابقاء على دعم الدواء حسب أولويات وزارة الصحة العامة، ودفع جميع مستحقات الشركات المصدرة في الخارج كي تعاود إمداد لبنان بالأدوية، وتخصيص مصرف لبنان مبلغا شهريا لاستيراد احتياجات لبنان المستقبلية من الأدوية يتم صرفه بحسب اولويات وزارة الصحة العامة.

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