شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الخدمات بأمانة مكة تنفذ أعمال تعقيم المشاعر المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وكالة الخدمات بأمانة مكة المكرمة أعمال الإصحاح البيئي بمنطقة المشاعر المقدسة استعداداً لموسم لحج هذا العام .وفق وكالة أنباء واس.



وأوضحت الإدارة العامة للإصحاح البيئى، أنه تم استهلاك 1104 لترات خام من المبيدات لأعمال التطهير والتعقيم شملت 115 مخزناً أرضياً، و 1344 مجرى لتصريف مياه الأمطار، و3600 مجمع لدورات مياه، و 13 موقعاً حكومياً، و522 مخيماً.



ويقوم على تطبيق مهام الإصحاح البيئي وتهيئة الأجواء بالمشاعر المقدسة عدد من المشرفين والفنيين، من خلال سيارات متنقلة، وأجهزة يدوية، للمحافظة على مستويات عالية من الإصحاح البيئي، وتوفير كافة الإمكانات وبذل أقصى الطاقات لأمن وسلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة.

وعلى صعيد متصل، يستخدم العاملون في رئاسة الحرمين الآليات والتقنيات الحديثة ذات جودة عالية في غسيل سطح الكعبة، من خلال فريق عمل وطني متخصص، كما تم تنظيف حامل ثوب الكعبة، وتم رش السطح بماء ورد ثم تم مسحه وتجفيفه، والمدن الزمنية لتطيهر سطح الكعبة استغرقت 20 دقيقة.