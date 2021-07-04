شكرا لقرائتكم خبر عن صلاحيات جديدة لمديري المدارس عبر «توكلنا» تخص «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

منح تطبيق “توكلنا” صلاحية جديدة لمديري ومديرات المدارس، بشأن ما يخص فيروس كورونا بين منسوبي المدرسة.

وتمكن هذه الصلاحية مديري المدارس من الاطلاع على إحصائية لمنسوبي المدرسة توضح المتعافين والمصابين وكذلك الذين تلقوا اللقاح سواء من الطلاب أو المعلمين أو الكادر الإداري الموجود بالمدرسة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم أنها اتفقت مع وزارة الصحة على بدء تنفيذ برنامج إضافي مشترك لتقديم لقاح كورونا لـ5 ملايين طالب وطالبة ممن بلغت أعمارهم 12 سنة فأكثر.