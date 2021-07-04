عجوز أمريكية تبلغ من العمر 102 عاماً تكشف عن سر تمتعها بهذا العمر الطويل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت عجوز أمريكية تبلغ من العمر 102 عاماً عن سر تمتعها بهذا العمر الطويل، ما أثار دهشة الكثيرين الذين كانوا ينتظرون وصفة غذائية.



واحتفلت آني ماي بيلين من ولاية ساوث كارولينا الأمريكية في يونيو الماضي بعيد ميلادها الـ102، مشاركة الناس بسرها في عيش مثل هذه الحياة الطويلة السعيدة، وفقاً لموقع "abcnews4" الأمريكي.

وبدلاً من الحديث عن أي أنظمة غذائية صحية، قالت بيلين إن الفضل يرجع إلى عادة بسيطة للغاية وهي عدم تدخلها في شؤون الآخرين واهتمامها بأمورها هي فقط.

"أعتني بأموري الخاصة وأترك أعمال الآخرين وشأنهم، ما لم أضطر إلى الدخول فيها، لأنني أحب التحدث وأحب الناس"، عبارة لخصت بها بيلين مفتاح حياتها الطويلة.

وأضافت قائلة إن والدتها هي من علمتها الابتعاد عن القيل والقال.

كما أوضحت: "لماذا أجلس في منزلك طوال اليوم وأتحدث بينما يمكنني الجلوس في منزلي وقراءة كتابي المقدس، لأن هذا ما أفعله".

كما قالت أيضاً إن إيمانها هو سبب آخر لشعورها بأنها عاشت هذه الفترة الطويلة.

عاشت بيلين حياة كاملة وما زالت تستمتع بها بالابتعاد عن شؤون الآخرين والاهتمام بأمورها فقط والذهاب إلى الكنيسة والمواظبة على تصفيف شعرها كل أسبوعين، مفتقدة شيئا واحدا فقط، وهو العمل.