فرق الإطفاء ومكافحة الحرائق الروسية تتمكن من إخماد 116 حريقا للغابات خلال يوم واحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكنت فرق الإطفاء ومكافحة الحرائق الروسية من إخماد 116 حريقا للغابات خلال يوم واحد في عموم مناطق روسيا.



وقالت خدمة إدارة الغابات في بيان لها إن الحرائق كانت ممتدة على مساحة 3697 هكتارًا.

وبلغ مجموع حرائق الغابات التي اندلعت في روسيا حتى منتصف ليل الرابع من يوليو الجاري (243 حريقًا) على مساحة 363 ألفا و 105 هكتارات وتم إخمادها فعليًا، حيث تم تسجيل أكبر منطقة حرائق (150 حريقًا) على مساحة 314614 هكتارًا في غابات منطقة ياقوتيا بالشرق الأقصى الروسي.