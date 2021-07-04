وكالة تصنف دولة عربية الأكثر تلقيحا ضد كورونا في العالم

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوكالة إن "الإمارات قدمت 15.5 مليون جرعة، وهي كافية لتغطية 72.1% من سكانها بجرعتين".

ومنحت سيشيل جرعات كافية لتغطية 71.7 ٪ من سكانها الذين يقل عددهم عن 100000 نسمة.

في غضون ذلك، منحت السلطات الصحية الإماراتية، اليوم الأحد، حق الاستخدام الطارئ للقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بعد خضوعه للاختبارات اللازمة ضمانا لسلامته.

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان، أنه "تم تسجيل الاستخدام الطارئللقاح بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة".

وقال أمين الأميري وزيل وزارة الصحة المساعد، وفقا للبيان، إن القرار جاء بعد تقديم شركة موديرنا كافة المستندات المستوفية للإجراءات والأنظمة المعتمدة في الإمارات وحسب المعايير العالمية لضمان سلامة ومأمونية اللقاح للاستخدام "لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية من استيراد اللقاح بعد استيفاء معايير الأمان والفعالية المعتمدة أثناء الشحن".

وأشار إلى أن نتائج الدراسات أظهرت أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس حيث تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم، بالاستناد إلى اعتماد اللقاح من هيئة الغذاء والدواء الأميركية.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المتسجد في الإمارات حوالي 638 ألف حالة، توفي من بينهم 1831 شخصا.