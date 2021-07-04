رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يجتاز اختبارات تي 38 بوكالة ناسا

دبي - محمود عبدالرازق - وعبر النيادي، عن شعوره بالسعادة كلما اقترب من استكمال مهمته التدريبية في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وكتب على "تويتر": "شيئا فشيئا، نقترب من إنجاز مهمنا التدريبية في وكالة ناسا"، مضيفا: "أشعر بالسعادة لاجتيازي الدروس النظرية والعملية واجتياز الاختبارات النهائية الخاصة باستخدام طائرة "تي 38"، التي توفر لرواد الفضاء فرصة للتحليق كطاقم".

ولفت النيادي إلى أن الطاقم يمكنه استخدام تلك الطائرة وتخطيط وتنفيذ طلعات ياستخدام أنظمة الملاحة والاتصالات، كما يمكنهم التعامل مع حالات الطوارئ عبر الإجراءات القياسية للطائرة.

ويتلقى رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي تدريبات مكثفة بوكاة "ناسا" ضمن البرنامج التدريبي المتقدم، الذي سيلتحق به اثنين آخرين من رواد الفضاء الإماراتيين في وقت لاحق.

وتجرى التدريبات في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا، وتشمل التدريب على تنفيذ بمهام في المدار المنخفض للأرض، باستخدام نظام المحاكاة التماثلية للأبحاث الاستكشافية.