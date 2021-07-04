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إسرائيل تتهم مسؤولا في حزب الله بتهريب السلاح عبر الحدود اللبنانية معها

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، زعم من خلالها أن مسؤولا في حزب الله شغل منصب مستشار أمني سابق للأمين العام للحزب، حسن نصرالله، متورط في عمليات تهريب سلاح ومخدرات عبر الحدود اللبنانية مع إسرائيل.

وكشف أفيخاي أدرعي عن هذا المسؤول، زاعما أنه خليل حرب، مدعيا "أنه متورط رئيس في عملية التهريب"، وهي العملية التي أحبطها الجيش الإسرائيلي، مطلع الشهر الماضي، مؤكدا أنه تم ضبط 15 مسدسا و36 كيلوغراما من الحشيش، فضلا عن عشرات مخازن رصاص تقدر قيمتها بنحو مليوني شيكل إسرائيلي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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