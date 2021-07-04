ممثلة فرنسية مشهورة تتوسل للرئيس تبون لإيقاف حملة "القالوفة" لإنقاذ الحيوانات

دبي - محمود عبدالرازق - انضمت الممثلة الفرنسية باردو إلى حملة التضامن الواسعة مع الحيوانات في الجزائر، والتي أطلقها جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ الحيوانات، ووصفت هذه الإبادة وعمليات القتل بـ "الإعدام القاسي للكلاب والقطط".

وعبّرت بريجيت باردو عبر حسابها الرسمي "تويتر" عن درجة رعبها من مصير هؤلاء الحيوانات الضالة في الجزائر، ودعت إلى أن "الحل الأمثل هو الشروع في حملة تلقيح"، مبدية استعدادها التام لتوفير اللقاحات عبر مؤسستها الرائدة في حماية الحيوانات التي أسّستها في ثمانينات القرن الماضي.

وتصدّر وسم "أوقفوا القالوفة في الجزائر" مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، والذي يعني أوقفوا قتل الحيوانات الضالة، بعد أن انتشرت العديد من مقاطع قتل للحيوانات، عن طريق رميها بالرصاص أو تكديسها في صناديق ورشها بالمياه ثم صعقها كهربائيا ثم حرقها.