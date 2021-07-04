مسؤول مصري: تجاوزنا ذروة الموجة الثالثة لوباء كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مستشار الرئيس المصري في تصريحات تليفزيونية إن الوضع الوبائي في بلاده تحسن بدرجة كبيرة، بحسب موقع "مصراوي".

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وأشار إلى أن هناك تناقصا متواصلا سواء في حالات الإصابة التي يتم الإعلان عنها بشكل رسمي أو في الحالات العامة بمختلف المواقع، وكذلك في الحالات التي بحاجة إلى دخول المستشفيات.

وأوضح المسؤول المصري أن هناك تناقصا مستمرا في أعداد الوفيات جراء كورونا خلال الأسبوعين الماضيين.

وأرجع هذا التراجع إلى الجهود المبذولة على مستوى الرعاية الصحية وفي توفير التطعيمات المضادة لكورونا في مختلف المواقع.

وذكر أن وزارتي التعليم والصحة وكافة الجهات المعنية، قامت بعمل استعدادات كبيرة لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مع الالتزام بضوابط مكافحة الوباء.

وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت في 24 يونيو/حزيران الماضي، تجاوز البلاد المنحنى الوبائي للموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".