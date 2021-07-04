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الرئيس العراقى يبحث مع إياد علاوى الانتخابات المقبلة وضمان استقلاليتها

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد، رئيس ائتلاف الوطنية في العراق إياد علاوي.

وقال مكتب إعلام الرئاسة العراقية في بيان، إنه تم بحث المستجدات السياسية والأمنية والخدمية في البلاد، حيث تم التأكيد على ضرورة حفظ أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الخدمات والطاقة ومجابهة الأعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط إمدادات الكهرباء، ومواصلة الجهد الأمني لمجابهة الإرهاب.

وناقش اللقاء الانتخابات العراقية المقبلة، وأهمية دعم كافة الإجراءات الضرورية لإنجاحها، وضمان استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، وبما يسهم باستعادة ثقة المواطن وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري بعيداً عن التزوير والتلاعب، وتأمين فرصة المشاركة الواسعة في الانتخابات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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