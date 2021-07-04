شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية تعلن ثبوت 32 حالة إصابة بمتحور "دلتا" بينهم 26 مقيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية السبت ثبوت إصابة 32 شخصا بمتحور دلتا الجديد من فيروس كورونا، بينهم 6 حالات وافدة و26 حالة لمقيمين.

وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حمد حسن قد أعلن أمس وجود 9 حالات مصابة بمتحور دلتا فقط لوافدين من 4 دول.

وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 122 حالة لمقيمين و15 حالة لوافدين، ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 545 ألفا و363 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس وحتى اليوم.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة ليترفع إجمالي عدد المتوفين إلى 7 آلاف و859 حالة وفاة.

