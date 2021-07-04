شكرا لقرائتكم خبر عن "الدبيبة": سندعم المفوضية الليبية للانتخابات وسنوفر المبالغ المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة، دعم المفوضية العليا للانتخابات، موضحا أن ستوفر الحكومة الدعم والمبالغ المالية المطلوبة خلال الفترة القريبة القادمة.

وأشار رئيس حكومة الوحدة الليبية الموقتة، إلى أن ميزانية الدولة الجديدة المقدمة إلى مجلس النواب الليبى، أقل من ميزانيات السنوات المقبلة، موضحا أنه لا يملك أحد محاسبة الحكومة دون إقرار الميزانية.

وأشار "الدبيبة" خلال لقاء تلفزيونى أجاب خلاله عن تساؤلات المواطنين، إقرار مجلس النواب الليبى بند الميزانية، خلال جلسة الإثنين المقبل، لافتا إلى استجابة الحكومة إلى ملاحظات المجلس، موضحا أن الفساد يكبد الاقتصاد الليبى خسائر كبيرة، مشيرا إلى استشراء الفساد فى عديد القطاعات الحكومية.

وأكد الدبيبة إمكانية القضاء على الفساد ورفض الحكومة للفساد وتبرأها من المفسدين وعدم تسامحها معهم، داعيا إلى ضرورة دعم المشاريع النفطية والإنفاق على صيانة الحقول، والوصول إلى مستوى إنتاج نفطى 4 ملايين برميل يوميا.

واعتبر الدبيبة أن العدو الأول لليبيين هو من يتحدث عن الحرب والقتال فى وقت تحتاج فيه ليبيا للتنمية والاستثمار والبناء، لافتا لوجود دول طامعة فى خيرات ليبيا، وأهمية أن يتفق الليبيون للتقدم بالبلاد، موضحا تخصيص 48% من باب التنمية لقطاع النفط الليبى، داعيا إلى ضرورة الاتجاه إلى الطاقات البديلة وأنه لن يكون هناك مستقبل للنفط بعد 15 عاما.