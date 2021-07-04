شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: المؤسسة العسكرية هى الشريك الحقيقى لمحاربة الإرهاب والتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي أن المؤسسة العسكرية هي الدعامة الأساسية لاستعادة وبناء الدولة والحارس الأمين للوطن ومكتسباته وثوابته والرهان الضامن لحفظ الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي والشريك الحقيقي لمحاربة الإرهاب والتطرف.

وقال وزير الدفاع - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية السبت، خلال حفل اختتام دورة تدريبية (لأركانات التدريب) في القوات المسلحة اليمنية - "إن عملية الإعداد والبناء لمنتسبي الجيش تمثل أولوية للقيادة العسكرية الحريصة على بناء المقاتل المتسلح بالعلم والمعرفة والعقيدة الوطنية؛ بما يؤهله للقيام بواجباته ومهامه بكفاءة واقتدار".

وشدد المقدشي على أهمية مضاعفة الجهود والبرامج التدريبية والتأهيلية وتعزيز التنسيق والتكامل والربط بين المؤسسات العسكرية في مختلف القوى والمناطق ، والحرص على مواكبة تطورات العصر والاستفادة من خبرات الآخرين بما يسهم في تعزيز الأداء العلمي والعملي، مثمناً دعم وجهود الأشقاء في تحالف دعم الشرعية والقوات المشتركة المساندة للشعب اليمني وقواته المسلحة للتصدي للمشروع الإيراني وأطماعه التوسعية.