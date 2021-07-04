شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الليبية يطالب الجميع بتقديم تنازلات لإنجاح الانتخابات وتغليب مصلحة البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد، الجميع، لتقديم ما يلزم من تنازلات لإنجاح الانتخابات وتغليب مصلحة ليبيا على المصالح الفئوية.
وقال الدبيبة - فى كلمة خلال افتتاح المركز الإعلامى للانتخابات الليبية وفقا لبوابة الوسط - إن الحكومة الليبية ستبذل كل ما يلزم لإجراء الانتخابات بموعدها، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بما سيتم إقراره بشأن العملية الانتخابية.
من جهته.. أعرب رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح عن أمله في أن تستمر مفوضية الانتخابات الليبية في عملها بجدول زمني، وصولًا إلى تاريخ الاستحقاق وعدم الالتفات إلى محاولات العرقلة التي يقوم بها البعض .
وقال صالح: "إن الانتخابات عمل عظيم يجب أن ينجز في وقته وفق ما حددته خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي".
من جهتها دعت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا جورجيت غاليون، اليوم الأحد، الأطراف إلى سرعة الاتفاق على قاعدة دستورية.
وأوضحت غاليون - فى كلمة خلال افتتاح المركز الإعلامى للمفوضية العليا للانتخابات الليبية، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية - أن تقديم المساعدة للانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر جزء من مهام البعثة الأممية، مشيدة بأداء المفوضية لتحديث ملف الناخبين.