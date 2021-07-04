شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني: استمرار الهجمات الحوثية يؤكد خطرها على حركة التجارة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، أن إحباط محاولة الهجوم التي خططت لها لمسلحى الحوثي باستخدام زورقين مفخخين، تؤكد من جديد الخطر الذي يمثله استمرار سيطرتها على أجزاء من سواحل محافظة الحديدة على أمن وسلامة السفن التجارية وناقلات النفط وخطوط الملاحة الدولية‏.

وأوضح الارياني -في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن استخدام الحوثي موانئ "الحديدة، الصليف، ورأس عيسى" لتجهيز وإطلاق القوارب المفخخة المسيرة عن بعد، يؤكد استمرار المليشيا لخدمة أنشطتها الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة وتهديد المصالح الدولية.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإدانة هذه الهجمات التي تمثل تهديدا مباشرا لحركة التجارة الدولية، والقيام بمسئولياتهم في حماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي وإعادة إدراجها ضمن قوائم الإرهاب الدولية