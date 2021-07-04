شكرا لقرائتكم خبر عن غسل وتطهير سطح الكعبة المشرفة فى 20 دقيقة استعدادا لموسم الحج.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العمل على قدما وساق استعدادا لاستقبال موسم الحج العام الحالي 1442، حيث يفصلنا 16 يوما عن موعد أداء مناسك الحج، ونشرت رئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مقطع فيديو لعملية غسيل سطح الكعبة المشرفة في وقت قياسي خلال 20 دقيقة، استعدادا لمناسك الحج.

واستخدم العاملون في رئاسة الحرمين الآليات والتقنيات الحديثة ذات جودة عالية في غسيل سطح الكعبة، من خلال فريق عمل وطني متخصص، كما تم تنظيف حامل ثوب الكعبة، وتم رش السطح بماء ورد ثم تم مسحه وتجفيفه، والمدن الزمنية لتطيهر سطح الكعبة استغرقت 20 دقيقة.



خلال عملية التنظيف



رش سطح الكعبة

وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف، فى هذا الإطار على ضرورة حصول جميع موظفي الصفوف الأمامية المشاركين في أعمال موسم حج هذا العام على لقاح فيروس كورونا.



تنظيف ثوب الكعبة



تنظيف سطح الكعبة

وكانت الرئاسة العامة للشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أجرت تنظيم العديد من الجولات الميدانية الرقابية والفنية بساحات المسجد الحرام خلال هذه الأيام وعلى مدار الساعة، وذلك لحل ما يطرأ من أعمال صيانة، ومعالجة جميع الملاحظات، بالتنسيق مع الإدارات الفنية المعنية، واستعداداً لموسم حج هذا العام 1442هـ، ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الحرمين على "تويتر" صورا لجانب من الجولات الميدانية والوقوف على متطلبات موسم الحج.

وقال أحمد المقاطي، مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام، إن من أعمال الإدارة تنفيذ التوجيهات عبر الجهاز اللاسلكي، ورفع التقارير الميدانية بما يعزز الإيجابيات، وتسجيل الملاحظات وتلافي أسبابها، ومعالجة المشكلات، ووضع الحلول لها، موضحا أن الإدارة تهدف إلى حوكمة الأعمال وتيسيرها، وتذليل كافة الصعاب للعاملين، وتطوير الخدمات وضمان جودتها، والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تحقق لقاصدي المسجد الحرام أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة وأمان واطمئنان.