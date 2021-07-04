شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلق السفر إلى 3 دول بدءاً من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، منع سفر المواطنين إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، وفق ما أكدت وزارة الداخلية السعودية.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه انطلاقا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فقد تقرر منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، إلى كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقا.

كما تقرر تعليق القدوم من كل من إثيوبيا، والإمارات، وفيتنام، بالإضافة إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية، إلا لمن مكث 14 يوما خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلا عن جميع الدول المعلنة سابقا.

وأضافت وزارة الداخلية انه تقرر أيضا، إيقاف الرحلات الجوية مع الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها، مواطنين وغيرهم.

وقالت الوزارة، ان القرار يستثني المواطنين المتواجدين حاليا في أي من تلك الدول والذين تتم عودتهم قبل الساعة 11 مساء اليوم، وذلك مع عدم الإخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك.

وتابعت الوزارة أن سريان تعليق الرحلات الجوية يكون اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.